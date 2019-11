Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Roßbach (ots)

Am Sonntag, dem 24.11.2019 befuhren um ca. 17:40 Uhr eine 53-jährige und ein 33-jähriger die L 255 aus Richtung Roßbach kommend. Die 53-jährige wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen vergaß aber, nach ersten Ermittlungen, den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen. Der hinter ihr fahrende 33-jährige setzte im gleichen Moment zu einem Überholvorgang an, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurde die 53-jährige mit ihrem Pkw nach rechts in das Feld geschoben. Der Überholende kam nach links von der Fahrbahn ab. Die 53-jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

