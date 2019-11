Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kunst in Flammen

In einer Ulmer Schule brannte am Mittwoch ein Kunstobjekt. Aber nicht lange.

Ulm (ots)

Der Hausmeister der Schule entdeckte den Brand gegen 15.30 Uhr. Im Treppenhaus stand ein Fuß aus Pappmaschee in Flammen. Sofort löschte er den Brand mit Wasser. So war die Gefahr schnell gebannt. Auch der Schaden hält sich in Grenzen. Jedoch wird die Decke des Raumes gereinigt werden müssen. Wie es zu dem Brand in der Karl-Schefold-Straße kam, steht bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt jetzt.

+++++++++ 2133008

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell