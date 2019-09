Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Zu schnell bei Regen

Eine Verletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Sonntag bei Wendlingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen 21.15 Uhr ein 44-Jähriger auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Bei starkem Regen sei dessen Mercedes bei Wendlingen ins Schleudern geraten und gegen einen VW-Bus geprallt. Mit dem war eine 33-Jährige auf der linken Spur unterwegs. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer und der Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden an den Autos auf rund 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen völlig die Bodenhaftung. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

+++++++1698281

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell