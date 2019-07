Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag wurden zwei Autofahrer in der Nähe von Gerstetten schwer verletzt.

Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Nissan in der Straße von Erpfenhausen in Richtung L1165. Bei Gerstetten überquerte sie die L1165. Von rechts aus Richtung kam ein 28-Jähriger mit seinem BMW. Der hatte Vorfahrt und konnte nicht mehr bremsen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

2018 sind Vorfahrtsverletzungen die häufigste Unfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Das Polizeipräsidium Ulm registrierte 1.833 Vorfahrts-Unfälle. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

