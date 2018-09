POL-PPKO: Koblenz: Ladendetektiv bedroht

Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittag (10.09.2018) kam es in der Koblenzer Löhrstraße zu einem Ladendiebstahl in einem dortigen Warenhaus.

Gegen 13.00 Uhr wurden zwei Männer von einem Detektiv beobachten, wie diese mit einer großen blauen Sporttasche der Marke "Nike" durch das Erdgeschoss des Geschäfts gingen und einen Geldbeutel aus der Auslage einsteckten. Beide liefen anschließend durch die Gänge und wollten den Laden verlassen.

Der einschreitende Ladendetektiv konnte einen der Männer festhalten, der Zweite allerdings unerkannt flüchten.

Während der Gefasste in das Büro gebracht werden sollte, schlug er dem Detektiv unvermittelt mit der Hand ins Gesicht und rannte Richtung Ausgang davon.

Der Ladendetektiv lief hinter.

An der Tür drehte sich der Flüchtende noch einmal um, zog ein kurzes gebogenes Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte den Verfolger. Daraufhin blieb der Ladendetektiv stehen und auch der zweite Dieb konnte unerkannt entkommen.

Die beiden etwa 20 Jahre alten Männer mit dunklen Haaren und dunklem Teint waren gestern wie folgt gekleidet: Einer der Beiden trug ein weißes Hemd, eine schwarze Jeans und schwarze Puma Schuhe, der Zweite einen blauen Hoodie, graue Hose und dunkle Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.

