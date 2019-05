Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter zerkratzt neun Autos

Ulm (ots)

In der nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Erbisbergstraße neun Autos zerkratzt. Diese waren im Bereich der Hausnummern 43 bis 51 am Fahrbahnrand geparkt. An allen wurde die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand von vorne bis hinten mit einem Kratzer durchzogen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf ca. 22.00 bis 24.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei in Heidenheim, Tel. 07321/322-2432, sucht Zeugen, die Personen in dem betreffenden Zeitraum im Bereich der Erbisbergsraße gesehen haben.

