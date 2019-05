Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Auto mit Anhänger überschlug sich

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf der K 1447 von Merklingen in Richtung Drackenstein. Der Suzuki hatte einen mit Holz beladenen Anhänger angehängt. Der Anhänger schauckelte sich während der Fahrt auf und kippte um . Dadurch kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei trennten sich Auto und Anhänger. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen an der Schulter. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000EUR, am Anhänger in Höhe von 500EUR und am angrenzenden Feld nur geringer Schaden in Höhe von 50EUR. Das Gespann wurde durch die örtliche Feuerwehr geborgen.

