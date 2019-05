Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Pkw überschlägt sich

Leichte Verletzungen zogen sich die Insassen eines Pkw zu, als dieser nach einem Überschlag auf dem Dach landete.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 22 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr die Landstraße von Wippingen in Richtung Blaustein. In einer Rechtskurve verlor die Pkw-Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam deshalb nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen. Zum Glück zogen sich die Pkw-Lenkerin und ihre 20 u. 24 Jahre alten Insassen nur leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

