Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen betrunkenen Autofahrer in Ummendorf. Eine Streife des Polizeireviers Biberach machte sich sofort auf, um nach dem Fahrzeug zu fahnden. Die Streifenwagenbesatzung konnte den gesuchten Pkw schließlich auf einem Parkplatz in der Lindenstraße feststellen. Der 18-jährige Fahrer saß noch auf dem Fahrersitz und schlief. Er wurde durch die Beamten geweckt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde einbehalten. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erhält der Mann eine weiter Anzeige, da sein Pkw nicht versichert war.

++++++++++++++++++++++++++++835469

