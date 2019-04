Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Defekt an Photovoltaikanlage setzte Dachstuhl in Brand

Ulm (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.55 Uhr, rückte die Feuerwehr in den Stadtteil Hörvelsingen aus. An einem Einfamilienhaus brannte der Dachstuhl. Die Löscharbeiten wurden durch die Photovoltaikanlage stark behindert. Um überhitzte Teile ablöschen zu können, musste auch von innen der Dachstuhl geöffnet werden. Dadurch konnte die Feuerwehr erst kurz vor 02.00 Uhr "Feuer aus" melden. Die Ursache für den Brand dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit in der Voltaikanlage und deren Verkabelung zu finden sein. Der Schaden wird derzeitig auf 50.000EUR geschätzt. Drei Bewohner im Alter von 49, 20 und 15 Jahren wurden mit leichten Anzeigen einer Rauchvergiftung zur Untersuchung in die Klinik gefahren. Sie durften anschließend aber wieder nach Hause gehen. Die Feuerwehr war mit Kräften aus Hörvelsingen, Langenau, Göttingen und Albeck mit insgesamt 70 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort.

