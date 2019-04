POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ausgelaufenes Öl auf Autobahnparkplatz

Polizeipräsidium Ulm

Am Samstag, gegen 09.45 Uhr, stellte der Streckendienst der Autobahnmeisterei auf dem Parkplatz Kohlplatten eine großflächige Ölspur fest. An einer osteuropäischen Sattelzugmaschine war es zu einem Ölaustritt gekommen. Der Lenker hatte beim Rangieren das Öl mit den Reifen großflächig verteilt. Ein Verantwortlicher konnte nicht angetroffen werden. Das Fahrzeug war verschlossen. Die Öllache wurde durch die Autobahnmeisterei abgebunden. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Heidenheim stellten fest, dass an der linken Zwillingsbereifung der Hinterachse von den zehn Radmuttern nur noch vier vorhanden waren. Ohne ansprechbaren Fahrer konnten die Beamten die Weiterfahrt nur noch durch die Anbringung einer pinkfarbenen Sicherungskette verhindern. Eine Nachricht wurde an der Zugmaschine hinterlassen.

