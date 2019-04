Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Ohne Gurt aufgefallen // Autofahrer unter Alkohol und Drogen

(BC) Ertingen (ots)

Am Samstag gegen 17:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Ortsmitte ein VW-Fahrer auf, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Fahrer bog zudem plötzlich ab, als er die Polizeistreife sah. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Mannes wurde festgestellt, dass der fehlende Sicherheitsgurt nicht der einzige Verstoß war. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken. Die Beamten stellten außerdem fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen sind nun die Folge. Da der junge Mann sich noch in der Probezeit befindet muss er jetzt um seinen Führerschein bangen.

