Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Sechs Verletzte durch Vorfahrtmissachtung

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ulm (ots)

Am Samstag kurz vor 13:00 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Citroen auf der Brunnenstraße in Unterweiler in Richtung Gögglingen. Nach Ortsende Unterweiler, an der Kreuzung mit der L 240, übersah sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford und es kam zum Unfall auf der Kreuzung. Im Ford wurde die 34-jährige Fahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin des Citroen wurde schwer verletzt, ebenso ihre 33-jährige Beifahrerin. Auch die drei mitfahrenden Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen brachten die verletzten Personen in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an diesen entstand Totalschaden von jeweils etwa 5.000 Euro.

