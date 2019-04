Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher machen Lärm

Ein Bewohner aus Göppingen wachte auf, als in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte bei ihm einbrechen wollten.

Ulm (ots)

Der Mann schlief in einem Gebäude in der Hirschstraße in Faurndau. Gegen 3.30 Uhr hörte er Geräusche die sich wie Tritte gegen eine Tür anhörten. Er machte das Licht an und schaute aus dem Fenster. Hier sah er drei Männer in Richtung Kreisverkehr rennen. Die Tür war beschädigt, hielt aber stand. Die Polizei aus Göppingen (Tel. 07161/63230) hat die Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Sie fragt:

- Wem sind in der Nacht drei Verdächtige aufgefallen? - Wer sah kurz nach 3.30 Uhr drei eher junge Männer rennen? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

+++++0762138

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

