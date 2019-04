Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Blinker zeigt Absicht

Nicht aufmerksam genug war ein Autofahrer am frühen Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr bog eine Frau mit ihrem Nissan von der Daimlerstraße nach rechts in die Benzstraße. Hier bremste sie, weil sie links in eine Parklücke fahren wollte. Sie betätigte auch den Blinker. Trotzdem überholte sie in diesem Augenblick ein BMW-Fahrer. Als der Nissan dann losfuhr, stießen die Autos zusammen. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6.000 Euro.

Die Zahl der Unfälle durch Fehler beim Überholen sank im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr zwar um 39 auf 402 Unfälle (-9 Prozent), dennoch sei die Zahl noch immer viel zu hoch. Dies sei eine Ursache, die auf Eile zurückzuführen seien. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei. Sie mahnt die Autofahrer, sich die Zeit zu nehmen und lieber eine Minute länger unterwegs zu sein, als jemand anderen oder sich selbst zu verletzen und damit sein Leben lang zu zeichnen.

