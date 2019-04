Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verletzte bei Schlägereien - Sechs Leichtverletzte sind das Ergebnis von zwei Schlägereien in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ulmer Innenstadt.

Gegen 02:20 Uhr gerieten zwei 24- und 18-Jährige in der Currywurstschlange vor einer Gaststätte am Weinhofberg in Streit. Grund war, dass der Ältere sich vorgedrängt hatte. Der Streit eskalierte, beide schlugen aufeinander ein und verletzten sich leicht. Der 35-jährige Türsteher, der eingreifen musste, wurde dabei ebenfalls durch Schläge auf die Schläfe leicht verletzt. Er brachte die Lage jedoch unter Kontrolle und fixierte die Schläger bis zum Eintreffen der Polizei. Gegen 04:20 Uhr gerieten vor einer Gaststätte in der Fischergasse drei Männer im Alter von 26 bis 29 Jahren an eine vierköpfige Schlägertruppe. Die Männer wurden von der Gruppe grundlos provoziert und geschlagen. Alle drei wurden leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 18-jähriger Schläger aus der Gruppe festgenommen. In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Ulm-Mitte wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.

