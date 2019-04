Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schlägerei in Supermarkt - Verletzungen trug ein Beteiligter bei einer Schlägerei am Samstagmittag in einem Göppinger Einkaufsmarkt davon.

Ulm (ots)

Gegen 11:30 Uhr begegneten sich die beiden Männer in einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße. Der 50-Jährige rempelte hierbei aus Versehen seinen 38-jährigen Kontrahenten an. Es entwickelte sich ein Streit. Dieser eskalierte so, dass der Ältere auf den Jüngeren mit erhobener Faust zuging. Der attackierte 38-Jährige schlug daraufhin mit der Faust zu und verletzte den Angreifer. Dieser erlitt eine Platzwunde und eine Schwellung am rechten Auge. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Beide Beteiligte sehen entsprechenden Anzeigen entgegen.

+++++++++++++++++++ (0743943) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell