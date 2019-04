Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach a.d. Riß - Betrunken Unfall verursacht - Betrunken verursachte ein Radfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 23:50 Uhr war der 21-Jährige mit seinem Mountainbike auf dem Bismarckring unterwegs. Von der Wielandstraße kommend fuhr er auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Ehinger Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete der junge Mann das für ihn geltende Rotlicht. Er fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 23-Jährige mit ihrem BMW ordnungsgemäß die Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß. Durch pures Glück wurde der Radfahrer nicht verletzt. Auch sein Fahrrad wurde nicht beschädigt. Am BMW jedoch entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Beamte des Polizeireviers Biberach nahmen den Unfall auf. Dabei stellten sie eine Fahne bei dem Unfallverursacher fest. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Anschließend musste der junge Mann eine Blutentnahme erdulden. Er wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

