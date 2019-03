Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 80-jährige Frau nach Handtaschenraub verletzt im Krankenhaus - Unbekannnter Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Selm (ots)

Am Montag, 11.03.2019, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Hermannstraße zu einem Raub auf eine 80 jährige Selmerin. Sie war zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem bislang unbekannten Mann von hinten zu Boden geschubst wurde. Er entriss ihr ihre beige-farben gemusterte Handtasche und flüchtete damit. Die Dame wurde durch den Sturz verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenmommen wurde. Sie konnte keinerlei Angaben zur Beschreibung und Fluchtrichtung des unbekannten Räubers machen. Anwohner hatten ihr geholfen und Rettungsdienst und Polizei verständigt. Die Fahndung verlief negativ. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 zu melden.

