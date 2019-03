Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Täter waren nicht erfolgreich

Kamen (ots)

In der Zeit von Samstagabend (09.03.2019) bis Sonntagabend (10.03.2019) haben unbekannte Täter an mehreren Haustüren von Mehrfamilienhäusern an der Karl-Arnold-Straße gehebelt. In keinen Fall gelang es ihnen, eine Haustür zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

