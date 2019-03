Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Handygeschäft mittels Gullydeckel - Täter gelingt die Flucht

Kamen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.03.2019 drangen unbekannte Personen in ein Handygeschäft im Bereich der Straße Willy-Brandt-Platz ein, indem eine Fensterscheibe des Geschäftes mit einem Gullydeckel eingeworfen wurde. Es wurden Handys und Handyzubehör entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921-3220 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

