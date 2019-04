Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Bei Rückkehr war die Wohnung durchsucht

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, kam eine Familie im Ortsteil Oberkirchberg nach Hause. Sie stellten fest, dass die Haustür offen stand. Im Gebäude waren Schränke und Schubladen geöffnet. Dem Vater der Familie war in der Nähe ein Auto mit laufendem Motor aufgefallen. Als er auf dieses zuging, fuhr das Auto schnell davon. Dabei wird ein Reifen beschädigt. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Vor Beutelreusch konnte das Auto, von dem das Kennzeichen abgelesen worden war, festgestellt werden. Zwei Männer und eine Frau im Alter von 21, 23 und 26 Jahren waren gerade dabei, ein Rad zu wechseln. Diese sind als Zeitungsausträger unterwegs. Ob sie auch in dem Wohnhaus waren muss die Auswertung der gesicherten Spuren ergeben. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach den Maßnahmen auf der Polizeidienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

