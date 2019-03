Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lastwagen kracht gegen Mauer

Nach einem Unfall am Donnerstag in Ulm war die B 311 stundenlang gesperrt.

Ulm (ots)

Der Lkw-Fahrer war gegen 5.45 Uhr in Richtung Erbach unterwegs. Auf Höhe Unterer Kuhberg geriet der Kleintransporter ins Schleudern. Dort befindet sich wegen einer Unterführung eine Mauer, gegen die das Fahrzeug prallte. Danach blieb es quer auf der Straße stehen. Der Rettungsdienst brachte den 21-jährigen Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Angehörige der Straßenmeisterei reinigten die auf der Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe. Der Transporter wurde abgeschleppt. Zur Bergung und Säuberung musste die Bundesstraße mehrere Stunden, teilweise in beide Richtungen, gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war möglicherweise ein geplatzter Reifen die Ursache des Unfalles. Der Schaden am Lkw beträgt rund 20.000 Euro, der an der Mauer etwa 7.500 Euro.

