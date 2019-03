Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Mit Dachrinne geflüchtet

Kupferdiebe waren die vergangenen Tage in Mietingen unterwegs.

Am Dienstag bemerkte ein Zeuge, dass Diebe in der Kirchstraße ihr Unwesen getrieben haben. Sie hatten an zwei Gebäuden die Dachrinnen und Fallrohre abmontiert. Wann die Diebe unterwegs waren ermittelt nun die Polizei. Sie sicherte die Spuren und sucht die Täter. Hinweise nimmt die Laupheimer Polizei unter der Telefon Nummer 07392 / 96300 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

