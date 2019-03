Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Fußgänger schwer verletzt

Bei einem Unfall in Unlingen wurde am Mittwoch ein Fußgänger schwer verletzt.

Gegen 20 Uhr lief ein Fußgänger in der Möhringer Straße am rechten Fahrbahnrand. Der 42-Jährige war dunkel gekleidet. Ein 46-Jähriger fuhr ebenfalls in der Möhringer Straße in Richtung Möhringen. Der VW-Fahrer erkannte den Fußgänger zu spät. Sie stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige in eine Wiese geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Beamten bei dem Fußgänger. Ein Alkomattest zeigte, dass er alkoholisiert war. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

