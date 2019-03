Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8, Tunnel Gruibingen - Lkw prallte ungebremst in das Heck eines weiteren Lkw

Fahrer schwer verletzt

Am Freitag gegen 22.35 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der A8 von Stuttgart in Richtung München. Kurz vor dem Tunnel Gruibingen verlangsamte sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen. Dies bemerkte der 50-Jährige nicht. Er prallte mit seinem Lkw ungebremst in das Heck des vor ihm fahrenden Lkw eines 33 Jahre alten Mannes. Dadurch wurde der 50-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren aus dem Wrack gerettet werden. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 04.30 Uhr teilweise gesperrt werden, da unter anderem Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma von der Fahrbahn beseitigt werden mussten. An den beiden Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

