Zwei Autofahrer durften am Freitag in Herbrechtingen und Nattheim nicht mehr weiterfahren.

Kurz nach Mitternacht stoppte die Polizei in der Fleinheimer Straße in Nattheim einen Skoda. Mit dem war ein 33-Jähriger unterwegs. Eine andere Kontrolle fand gegen 00.30 Uhr in Herbrechtingen statt. Hier fuhr in der Heidenheimer Straße ein 39-Jähriger mit einem Toyota. Bei beiden Fahrern ergaben Tests, dass sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Der ältere Fahrer so viel, dass er seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste. Beide Fahrer erwartet eine Anzeige.

Letzte Woche stellte das Polizeipräsidium Ulm das Verkehrssicherheitslagebild vor. So war 2018 ein Rückgang der Alkoholunfälle um 8 Prozent zu verzeichnen. Das entspricht 335 Unfällen, 30 weniger als 2017. Einer der Gründe dafür sind die intensiven Kontrollen der Polizei. Im Gegenzug standen im vergangenen Jahr 1.133 Fahrer unter Alkoholeinfluss. Das waren 191 mehr als im Jahr zuvor (+20 Prozent). "Hier müssen wir noch dicke Bretter bohren um unsere Botschaften in die Köpfe der betroffenen Fahrer zu bekommen", sagte Polizeipräsident Nill und ergänzte: "Fahren und Alkohol trinken passt einfach nicht zusammen. Wer das ignoriert riskiert nicht zu Unrecht seinen Führerschein." Immerhin seien bei 143 Alkoholunfällen Menschen verletzt worden. Dass die Polizei innerhalb einer halben Stunde zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr zieht zeige, dass die Botschaften bei vielen immer noch nicht angekommen seien. Deswegen werde die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

