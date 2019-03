Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Donnerstag soll ein Radler in Ulm ein Unfall verursacht haben und weggefahren sein.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 33-Jährige in der Haßlerstraße in Richtung Römerstraße. Unvermittelt soll ein unbekannter Radler vom Gehweg auf die Straße gefahren sein. Die Fahrerin des Chevrolet wich dem Radfahrer aus. Sie geriet auf die linke Straßenseite und kollidierte mit einem geparkten Auto. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 5.500 Euro. Die Autofahrerin konnte keine Angaben zu dem Unbekannten machen. Es ist nur bekannt, dass dieser mit einem vermutlich blaugrünen Fahrrad unterwegs war. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 0529135

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

