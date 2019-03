Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Autofahrer geflüchtet

Am Donnerstag fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall bei Laichingen davon.

Ulm (ots)

Eine 67-Jährige fuhr gegen 10 Uhr auf der Straße von Hohenstadt in Richtung Laichingen. Auf Höhe der Aussiedlerhöfe sei ihr ein unbekannter Pkw entgegengekommen. Die beiden Autos hätten sich mit den Außenspiegeln gestreift. Die Ford Fahrerin hielt auf dem nächsten Parkplatz an. Der andere Fahrer sei jedoch nicht zurückgekommen und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Am Ford entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Beamten in Mühlhausen (07335 96260) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

