Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Erst Rauch dann Feuer

Am Donnerstag geriet ein Container in Ehingen in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr bemerkte ein Anwohner Rauch in der Eugen-Bolz-Straße. Einsatzkräfte rückten an und entdeckten brennendes Papier in einem Container. Das Feuer hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. An dem Behälter aus Metall entstand nur geringer Sachschaden. Wie es zu dem Brand kam, weiß die Polizei noch nicht. Sie hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen (Tel. 07391 5880) entgegen.

+++++++0530273 Anna Schulz

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell