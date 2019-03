Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Feuerwehr löscht Flammen

Am Donnerstag brannte ein Wohnhaus bei Stafflangen.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr rückte die Feuerwehr in ein Weiler bei Stafflangen aus. Dort brannte ein Wohnhaus. Die Rettungskräfte löschten die Flammen. Das Feuer war in einer Zwischendecke ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie geht davon aus, dass eine defekte Dichtung an einem Rohr die Flammen verursacht hat. Der Bewohner hatte den Brand rechtzeitig bemerkt. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 70.000 Euro.

