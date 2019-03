Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Räumlichkeiten einer Apotheke - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In die Kellerräume einer Apotheke im Quadrat C1 brach ein bislang Unbekannter im Laufe des Donnerstags ein. Im Hinterhof entfernte der Täter ein Metallgitter, um anschließend das Stahlgitter des Kellerfensters zu durchtrennen. Über das Fenster drang er dann in die Räumlichkeiten ein und machte sich im Inneren an einem Schrank zu schaffen, aus welchem er mehrere hundert Euro mitgehen ließ. Nachdem er dann noch einen Tresor aufgeflext und aus diesem diverse Betäubungsmittel gestohlen hatte, ergriff er in unbekannte Richtung die Flucht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell