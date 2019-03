Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Fünfmal viel zu schnell

Die Polizei hat am Sonntag bei Lonsee die Geschwindigkeit auf der B10 gemessen.

Zu schnelles Fahren ist eine Hauptursache schwerer Unfälle. Deshalb führt die Polizei ständig Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine dieser Kontrollen war am Sonntag bei Lonsee-Urspring. Die Polizei überprüfte kurz vor 12 Uhr die Geschwindigkeit der Autos nach Luizhausen. Im Schnitt alle zehn Minuten fuhr ein Wagen zu schnell. Fünf Fahrer zogen die Polizisten aus dem Verkehr. Der Schnellste fuhr mit über 140 km/h statt der außerorts erlaubten 100 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Die vier anderen sehen einem Bußgeld entgegen. Darunter ist ein 22-Jähriger, der nicht nur zu schnell fuhr. Er hatte auch kurz zuvor trotz Verbots überholt. Der überholte Fahrer hielt an der Kontrollstelle an und schilderte das gefährliche Verhalten des jungen Fahrers. Der junge Fahrer aus Italien musste sofort ein Bußgeld von rund 250 Euro bezahlen.

