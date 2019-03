Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Beziehungstat in Göppingen/Am Sonntag stach in Göppingen ein 28-Jähriger mehrmals zu.

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 20-Jähriger, der sich am Sonntag bei seiner Freundin in einem Mehrfamilienhaus in der Aberlinstraße in Göppingen aufhielt. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden soll deren Ex-Freund mit einem Messer bewaffnet die Wohnungstür der jungen Frau aufgebrochen haben. Dort soll er sodann dem 20-Jährigen Morddrohungen ausgesprochen und mit dem Messer mehrmals auf ihn eingestochen haben. Trotz zahlreicher Stichverletzungen sei dem 20-Jährigen die Flucht gelungen, der daraufhin ärztlich versorgt werden konnte. Der Tatverdächtige konnte unweit des Tatortes festgenommen werden. Die vermeintliche Tatwaffe stellten die Beamten sicher. Am Montag erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

