POL-UL: (UL) Ulm - Bewaffnete Räuber bleiben ohne Beute

Am Samstag überfielen drei Männer mit Guy-Fawkes-Masken in Ulm eine Gaststätte.

Ulm (ots)

Gegen 4.50 Uhr kamen sie dunkel gekleidet in das Gebäude beim Gänsturm. Mit Pistolen und einem Messer bewaffnet hätten sie vom Personal Geld gefordert. Ohne Beute seien die Drei in Richtung Bockgasse/Stadtmitte geflüchtet. Hierbei hätten sie die Masken noch getragen. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und Spuren gesichert. Sie ist auf der Suche nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und fragt:

- Wer hat gegen 4.45 Uhr im Bereich Baurengasse, Turmgasse rennende Männer gesehen oder Verdächtiges beobachtet? - Wem sind in der Nacht auf Samstag Personen mit sogenannten Guy-Fawkes-Masken (Vendetta-Masken) aufgefallen?

Holger Fink, Pressestelle

