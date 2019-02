Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bares erbeutet

Zwei Männer raubten bereits am Samstag einen Mann in Göppingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr war ein 28-Jähriger in der Kanalstraße unterwegs. Zwei Männer sprachen ihn an, einer von ihnen bat den Passanten um eine Zigarette. Weil er sie nicht bekam, beleidigte er den Fußgänger. Während sein Begleiter den 28-Jährigen von hinten festhielt, schlug der Mann sein Opfer und durchsuchte dessen Jacke. Er fand einen Geldbeutel. Das Bare nahm er sich. Eine Frau hatte die Täter begleitet. Die drei flüchteten in Richtung Busbahnhof. Einer der Täter wird auf eine Größe von ungefähr 175 cm und ein Alter von etwa 20-30 Jahren geschätzt. Bei der Tat trug er eine schwarze "Bomberjacke". Sein rechtes Ohr war mit einem Metallstäbchen gepierct. Von dem zweiten Täter wissen die Ermittler nur, dass er einen Blazer trug. Die Polizei in Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

++++0295646

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell