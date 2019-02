Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher sucht in Vitrinen nach Beute

Samstag oder Sonntag war ein Unbekannter in Göppingen auf Beutetour.

Ulm (ots)

Zwischen 22 und 11.30 Uhr war der Einbrecher in der Pflegstraße. Er ging zu einem Gebäude und öffnete die Tür mit Gewalt. So kam er ins Innere. In mehreren Räumen suchte er nach Braubarem. Auch Vitrinen und Schubläden durchwühlte er. Er fand Geld. Das nahm er sich und flüchtete. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) erste Hinweise auf den Täter.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

++++0303080

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell