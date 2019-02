Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oberwachingen - Fahrzeug überschlagen

Fahrerin unverletzt

Ulm (ots)

Die Bedeutung und die Wichtigkeit von Sicherheitsgurten in Kraftfahrzeugen erfuhr am Freitag gegen 22.00 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin. Sie befuhr die K 7543 von Unterwachingen nach Oberwachingen. In einer Rechtskurve kam die Opelfahrerin aus unerklärlicher Ursache nach rechts auf den Seitenstreifen und fuhr die angrenzende - ca. 3 Meter abgesenkte - Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb unterhalb der Böschung auf dem Dach liegen. Die 24-Jährige war angegurtet und wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.

