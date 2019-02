Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Auto gegen Baum

Leichte Verletzungen erlitt eine 48-Jährige bei einem Unfall am Samstag.

Die Frau war als Beifahrerin mit einem 51-Jährigen unterwegs. Gegen 20.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mercedes parallel zur L 1147 vom Sportplatz in Richtung Eissporthalle. Vermutlich weil ihn der Gegenverkehr auf der Landesstraße blendete, geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Kirschbaum. Der Baum knickte um und der Mercedes rollte noch weiter über den Stamm. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Während der Autofahrer unverletzt blieb, zog sich seine Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

