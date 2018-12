Ulm (ots) - Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr stand in der Hirschstraße ein Mercedes Kleinbus. Gegen diesen krachte ein Mofa oder ein Roller aus unbekannter Ursache. Danach flüchtete der Fahrer, der sich möglicher Weise auch verletzte. Er ließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro zurück. Die Polizei in Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle fanden die Beamten zahlreiche Teile. Die lassen vermuten, dass der Flüchtige mit einem Mofa oder Roller in silberner Farbe unterwegs war. Hinweise von Zeugen erhofft sich die Polizei unter der Telefon-Nr.: 07333/950960.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

