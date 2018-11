Ulm (ots) - Die Mercedes-Notrufzentrale verständigte die Rettungsleitstelle Göppingen am Freitag gegen 18.11 Uhr über einen Unfall auf der A8 im Bereich des Maustobelviadukts. Alarmierte Rettungskräfte und die Polizei konnten die Unfallstelle neben der Autobahn nur aufgrund der mitgeteilten GPS-Daten zeitnah finden. Ein 42 Jahre alter Mann fuhr auf der A8 aus Richtung Ulm in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich des Maustobelviaduktes kam er aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln und dem sogenannten Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er ca. 50 m durch das Bankett gefahren war, wich er einem neben der Fahrbahn stehenden Tourismushinweisschild aus, fuhr den Abhang hinunter, durchbrach ein Gebüsch, überfuhr mehrere kleinere Bäume und überschlug sich, nachdem er zuvor einen Tierfangzaun auf ca. 20 m beschädigt hatte. Im Anschluss kam der Pkw des Mannes auf einem unterhalb der Autobahn liegenden, unbeleuchteten Feldweg zum Liegen. Der 42-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste unter Begleitung des Notarztes in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mercedes des Mannes wurde durch den Unfall total beschädigt, der Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

