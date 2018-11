POL-UL: (UL) Nerenstetten - Lkw-Fahrer wird bei schwerem Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ulm (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 02.48 Uhr fuhr der 61 Jahre alte Lkw-Lenker auf der L 1079 von Langenau her kommend in Richtung Nerenstetten. Kurz vor dem Ortsbeginn Nerenstetten fuhr er ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen zufolge aufgrund nicht den Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve geradeaus weiter und prallte gegen eine Baumgruppe. Der Mann wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Langenau und Nerenstetten mit schwerem Gerät befreit werden. Ein ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro. Neben Streifen der Polizeireviere Ulm-Mitte und Giengen, sowie der Verkehrspolizei Mühlhausen waren die Feuerwehren aus Langenau und Nerenstetten, der Rettungsdienst und ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle im Einsatz.

