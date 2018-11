Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr in der Böfinger Straße. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Fiat in Richtung Thalfingen. Unterwegs habe er einem Tier ausweichen müssen, sagte er später der Polizei. Deshalb habe er auf einer Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen und einen Ampelmast gerammt. Das Auto überschlug sich und blieb kopfüber liegen. Der 40-Jährige brachte sich leicht verletzt in Sicherheit. Der Rettungsdienst fuhr ihn später zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Stoffe zu binden. Sie reinigte anschließend die Fahrbahn. Ein Abschlepper holte den kaputten Fiat. Bis dahin war die Böfinger Straße für etwa eine Stunde voll, zwei weitere Stunden teils gesperrt. Den Gesamtschaden an Auto und Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht mit Tieren und Wildwechsel zu rechnen. Autofahrer sollen deshalb nur mit angepasster Geschwindigkeit fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

