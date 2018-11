Ulm (ots) - Gegen 16.15 Uhr brannte es an einer Schule in der Tomerdinger Straße. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Die Polizei stellte fest, dass Reisig und Abfall gebrannt hatte. Dadurch wurde die Hauswand der Schule beschädigt. Wer das Feuer verursacht hat, wissen die Ermittler noch nicht. In der Nähe des Brandortes traf die Polizei mehrere Personen an. Rettungskräfte brachten eine 15-Jährige und eine 11-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Personen im Zusammenhang mit dem Brand stehen prüfen die Beamten noch.

