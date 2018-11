Ulm (ots) - In einer Tiefgarage in der Burgsteige standen ein Audi, ein Opel und ein VW. Die Diebe schlugen jeweils eine Scheibe ein. So konnten sie die Autos öffnen und nach Barem suchen. Lediglich in einem Fall fanden sie Geld, mit dem sie verschwanden. Wie die Polizei mitteilte, gingen die Täter zwischen 19.30 Uhr und 11.30 Uhr zu Werke.

Auto-Einbrecher haben es nicht immer auf Geld, Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch sonstige zurückgelassene Sachen wie Handtaschen und deren Inhalt haben sie im Visier. Lassen sie deshalb keine Wertsachen im Auto zurück. Weitere Informationen auf http://www.polizei-beratung.de.

