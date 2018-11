Ulm (ots) - Ein Einfamilienhaus und zwei Fahrzeuge hatte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen im Visier.

Montagmorgen sah ein Lkw-Fahrer die Spuren: Seit Samstagmorgen stand sein Fahrzeug in der Straße Am Meilenstein. Ein Unbekannter ging zu dem Mercedes und beschädigte die Scheibe der Fahrertür. Die splitterte. Auch die Windschutzscheibe war beschädigt. Dort fanden die Ermittler Spuren, die darauf hindeuten, dass ein Unbekannter mit einer Waffe auf das Glas geschossen hat.

Bereits am Samstag fanden Polizisten Beschädigungen, die durch den Schuss aus einer Waffe verursacht worden sein könnten: Bewohner in der Hohenstaufenstraße stellten an einem Fenster und der Hausfassade Löcher fest.

Bereits am Donnerstag beschädigte ein Unbekannter einen Dacia. Der stand in der Flurstraße. Auch hier fanden die Ermittler Löcher, die möglicherweise durch den Schuss aus einer Waffe entstanden sind.

Die Ermittler vom Polizeiposten Sontheim (07322/96530) haben an allen Tatorten Spuren gesichert. Sie gehen davon aus, dass ein Unbekannter mit einer Waffe die Schüsse abgab und die Beschädigungen mit Durchmesser von ungefähr 4 Millimeter an den Fahrzeugen und dem Haus verursacht hat. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

++++2183951 2180947 2166493

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell