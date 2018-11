Ulm (ots) - Ein 56-Jähriger beschädigte am Freitagnachmittag beim Rangieren mit seinem Auto ein Garagentor. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ein Schaden von ca. 600 Euro am Tor entstand. Als der Besitzer der Garage gegen 20.00 Uhr den Schaden entdeckte, verständigte er die Polizei. Die Beamten hatten wenig Mühe den Unfallverursacher zu ermitteln, denn er hatte nur wenige Meter von der Garage entfernt geparkt. Der Fahrer gab an, dass er erst nach dem Unfall Alkohol getrunken habe. Die Beamten ordneten daraufhin zwei Blutentnahmen an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

