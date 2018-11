Ulm (ots) - Am Freitag gegen 17.00 Uhr bog eine 68 Jahre alte Pkw-Lenkerin von der Holzhäuser Straße kommend nach links in die Hauptstraße ab. Dabei stieß sie mit dem Auto einer 46-jährigen Frau zusammen, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Faurndau unterwegs war. Die ältere Fahrzeugführerin gab gegenüber der Polizei an, dass der Pkw auf der Hauptstraße rechts blinkte. Sie nahm deshalb an, dass die Frau abbiegen will, weshalb sie selbst in die Hauptstraße einfuhr. Beim Zusammenstoß verletzten sich die 46-Jährige und ihre 50 Jahre alte Beifahrerin leicht. Ein Sanka brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand allerdings ein Schaden von ca. 16.000 Euro.

