Ulm (ots) - Der Automat stand in der Auchtweide bei einer Gaststätte. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten den Automaten mit einem Werkzeug auf. Mit Geld und Zigaretten flüchteten sie. Der genaue Wert der Beute ist noch unklar. Bei der Spurensicherung fanden die Polizisten in der Nähe des Geschehens einen Teil davon. Den dürften die Täter auf der Flucht verloren haben. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Geislingen unter Telefon-Nr.: 07331/93270.

++++++2167033

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail:ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell