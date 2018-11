Ulm (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstag zwischen 14.30 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Blaubeuren ein. Der oder die Täter hebelten während der Abwesenheit der Hauseigentümer die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Aus verschiedenen Räumen entwendeten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld, teuren Schmuck, einen wertvollen Füllfederhalter und eine Maestro- bzw. Kreditkarte. Das Polizeirevier Ehingen übernahm die weiteren Ermittlungen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2131105)

